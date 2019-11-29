Şanlıurfa'da karakola atılan havan mermisi ile şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin baba ocağı Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Şanlıurfa'da şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’i Balıkesir'de binlerce kişi uğurladı. Zağnos Paşa Camii'nde yağmur altında yapılan törende şehidin 1 yıllık eşi Gülçin Nergiz Keskin, eşinin giydiği askeri üniforma ile katıldı, al bayrağa sarılı tabutunu dakikalarca öperek veda etti. Şehidin annesi Seher Zeybek’de oğlunu fotoğrafı ve tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, askeri törenle uğurlanarak Balıkesir şehitliğinde toprağa verildi. Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile binlerce vatandaş katıldı.