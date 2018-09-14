Bir Zamanlar Çukurova dizisi 13 Eylül günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Saat 20.00'de ekrana gelen ilk bölümün ardından izleyiciler, 2. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. bölümde neler olacak? İşte cevabı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisnin ilk bölümü yayınlandı. İlk bölümün ardından dizinin 2. bölüm fragmanı aratılmaya başlandı. Ancak dizinin 2. bölüm fragmnaı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROAVA OYUNCU KADROSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisnin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Vahide Perçin (Hünkar Yaman)

Murat Ünalmış (Demir Yaman)

Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya)

Hilal Altınbilek (Züleyha)

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