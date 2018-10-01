Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamı 3. son bölümü ile ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan doruktaydı. Ölene kadar beraber olma sözü ile beraber olan iki sevgilinin arasında artık uçurumlar vardır. Yılmaz jandarmaların eline düşerken, Züleyha kendisine uzatılan merhamet elini tutmak zorunda kalır. Hünkar'ın ise onun için bambaşka planları vardır. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

BİR ZAMANALAR ÇUKUROVA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SON BÖLÜM ÖZET

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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