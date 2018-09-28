Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölümü dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, dizinin son sahnesinde intihar etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? sorusunun yanıtı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölümüne dair ipuçlarını izleyiciler merak ediyor. Ancak yayıncı kuruluş dizinin yeni bölüm fragmanını henüz yayınlamadı. Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanına dair gelişmeler yaşandıkça detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Karnımda Yılmaz'ın çocuğu varken Demir Bey ile nasıl evlenirim ben?"

Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten. Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi! Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.

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