Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıs Türkleri'nin Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanların saldırılarına ve zulmlerine karşı verdikleri mücadele anlatılıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm fragmanı yayında. Dizinin yeni bölümü 8 Nisan Çarşamba günü diziseverlerle buluşacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Kıbrıs, TMC Film yapımı, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Harekâtını konu edinen Türk televizyon dizisidir. Dizi, Enosis yanlısı Kıbrıslı Rumların sivillere yönelik saldırgan faaliyetlerini de içermektedir.