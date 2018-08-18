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Aynı programda Adler'in annesi Fatma Adler de pişmanlığını dile getirmişti:"Bülent Ersoy ve ben bu çocuğa yaşattıklarımızdan dolayı cehennemin en dibinde yer alacağız. Bülent ile o dönem çok yakındık. O dönem onunla iyi geçinmem gerekiyordu oğlumun yanında olmak için mutluluk pozları verdim."