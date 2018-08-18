Onlar bir dönem ekranların çok konuşulan isimleriydi. Bazıları yarışma programlarıyla meşhur oldu, bazıları canlandırdıkları karakterlerle beğeni topladı, bazıları da yaşadıkları birlikteliklerle konuşuldu. Peki şimdi neredeler, neler yapıyorlar? İşte bir zamanların ünlü isimlerinin şimdiki hayatları...
Sempatik tavırları bir dönem hayranlarını ekran başına kitleyen Çağlar Kondu'nun sakin bir yaşamı var.
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Peki Çağlar Kondu ya da evlendikten sonra aldığı ismiyle Çağlar Kondu Özcan şimdi ne yapıyor?
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Bir veteriner kliniği kuran Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor.
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Kondu hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşıyor...
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90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran ünlü manken, Bodrum'a yerleşti.
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Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu.
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Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.
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Dohmen konuyla ilgili şunları söyledi:
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"Amerika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'da ve dünyanın birçok yerinden mankenlik yaptıktan sonra artık Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. En son defilemi ise Cemil İpekçi defilesinde gelinlik ile yapmıştım."
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"Artık emeklilik zamanı geldi dedim ve hayalimi gerçekleştirdim. Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kursum. Burada çok mutluyum ve yaz, kış buradayım.
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"Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyorum. Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. Burada artık hayvanlarımla huzurlu mutlu sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum." (İHA)
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Türkiye onu tanıdığından henüz 19 yaşındaydı. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy ile 1998 yılında evlenmişti.
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Bülent Ersoy'a ihanet ettiği iddia edilen ve evliliği boyunca hiç konuşmayan Cem Adler, boşandıktan yıllar sonra annesi ile birlikte katıldığı 'Herkes Yanlış Biliyor' programında merak edilenleri anlatmıştı.
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Cem Adler 'evlilik' kararını nasıl verdiğini şu sözlerle ifade etti: "Bülent'in benim elimden tutacağını zannediyordum. Beni kız arkadaşımla bastı. Aynı gece Bülent Ersoy'la nikahlanmaya zorlandım. Çünkü bu durumdan ancak öyle kurtulabilirdim. Evlendikten sonra ise sürekli evden kaçıyordum. Bülent beni buluyordu."
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Aynı programda Adler'in annesi Fatma Adler de pişmanlığını dile getirmişti:"Bülent Ersoy ve ben bu çocuğa yaşattıklarımızdan dolayı cehennemin en dibinde yer alacağız. Bülent ile o dönem çok yakındık. O dönem onunla iyi geçinmem gerekiyordu oğlumun yanında olmak için mutluluk pozları verdim."
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İki çocuk babası Cem Adler, şu sıralar İzmir Göztepe'de yaşıyor ve bir pazarlama şirketinden çalışıyor.
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Kendini işine adayan Adler, 2013 yılında Pınar Adler ile nikah masasına oturdu.
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"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran Hababam Sınıfı'nın kadrosundan neredeyse kimsenin kalmadığını söyledi. Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle andı.
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Yeşilçam'ın klasikleri arasında bulunan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer"i Talip Güran, Bodrum'da Tahta sandalye imalatı yaparak yaşamını sürdürüyor.
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Kıvırcık sarı saçlarıyla insanların zihnine kazınan Güran mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşti.
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Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilmçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yapıyor.
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Aynı bölgede bir de restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor. (İHA)
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1986 yapımı “Çalıkuşu” filmiyle adını duyuran bir dönemin ünlü ismi Kenan Kalav, İspanya’daki restoran sayısını üçe çıkarıyor.
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Barselona’da iki restoranı oğlu Can’la beraber işleten ünlü oyuncu, Madrid’de de şube açmak için kolları sıvadı.
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Restoranlarına oğlu Can’ın adını veren Kalav, yaklaşık 10 yıldır İspanya’da yaşıyor. Zaman zaman yakınlarını görmek için Türkiye’ye gelen oyuncu, şu sıralar İstanbul’da...
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Firdevs, 2004 yılında katıldığı Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.
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Yarışmada ikinci oldu ancak daha sonra çıkardığı albümle istediği çıkışı yakalayamadı.
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Firdevs Güneş, şimdilerde Amasra'da bir gece kulübünde sahneye çıkıyor.
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İşte Firdevs Güneş'in son hali...
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Bir dönemin ünlü oyuncusu Osman Cavcı Nişantaşı'nda dolmuşa binerken objektiflere takıldı.
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İzmir'de yaşadığını söyleyen Cavcı, "İzmir'de tiyatro yapıyorum. İyi bir projede yer almak istiyorum ama gelen herhangi bir teklif yok" dedikten sonra dolmuşa bindi. (Cadde)
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Cavcı, Hababam Sınıfı serisinde rol almıştı.
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Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz yıl seyyar satıcılık yaparken görüntülenen Abdülhamit Danışır, "Uzun yıllardır teklif gelmiyor. Ben de ekmeğimin peşine düştüm" dedi.
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