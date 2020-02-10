Birbirinden renkli çocuk oyunları İş Sanat'ta!

İş Sanat'ın dans, müzik ve tiyatroyu bir araya getiren çocuk oyunları Fırtına ile Robot Pinokyo, minik sanatseverleri eğlendirecek!

ROBOT PİNOKYO

İş Sanat'ın müzikli çocuk oyuu robot Pinokyo, heyecan, kahkaha ve eğlence dolu bir büyüme hikayesi. Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri Tolga Çebi'ye, koreografisi ise Selçuk Boran'a ait. Robot Pinokyo'nun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, kostümleri ise Gül Sağer imzası taşıyor. 4 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen oyun, 9 Şubat Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.

BEETHOVEN VE SHAKESPEARE'Lİ BİR ÇOCUK OYUNU: FIRTINA

Klasik müzik ve tiyatroyu bir araya getiren çocuk oyunu Fırtına 23 Şubat Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda miniklerle buluşacak. Spolin-ist Öykü Tiyatrosu ile birlikte piyanoda Emir Gamsız'ın, yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin anlatıcı olarak yer alacağı Fırtına oyunu, çocuklara klasik müziği sevdirmeyi, öğretirken eğlendirmeyi amaçlıyor. 250'nci yaşı yıl boyunca tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın, William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan etkilenerek bestelediği "Fırtına Sonatı" ise piyanist Emir Gamsız tarafından yorumlanacak.