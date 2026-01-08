Habertürk
Habertürk
        Birbirlerine ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Birbirlerine ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı

        Akhisar'da üç arkadaş arasında alkol sofrasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü; av tüfekleriyle açılan ateşte bir kişi öldü, iki kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 01:51 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:51
        Birbirlerine ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada Mert Aybar (22) olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Medar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

        Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Aybar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, Emre T.’nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu: SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sınırlı bir askeri operasyon başlatıldı* Yurt dışından gelen bazı ürünlere ilişkin yeni vergi kararı: Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti* AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak" derken, AK Parti'ye katılan 3 milletvekilinin parti rozetini de taktı* Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi* Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı

        #Son dakika haberler
