Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

        Biri çocuk 2 kişi tartışmada birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

        Karaman'da, biri 17 yaşında olan 2 kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Tarafların birbirini bıçakladığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karaman'ın Cedit Mahallesi 309. Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa Gürbüz (44) ile A.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada taraflar birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karnından yaralanan Gürbüz ile sırtından yaralanan A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Sırtına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.Y.'nin ise tedavisi halen devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri karaman
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar