Birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

Biri çocuk 2 kişi tartışmada birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı Karaman'da, biri 17 yaşında olan 2 kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Tarafların birbirini bıçakladığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Karaman'ın Cedit Mahallesi 309. Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa Gürbüz (44) ile A.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada taraflar birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralanan Gürbüz ile sırtından yaralanan A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sırtına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.Y.'nin ise tedavisi halen devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.