5 yıl evli kaldığı Bircan Bali’den boşandıktan 6 ay sonra nişanlanan Şenol İpek, müstakbel eşi hakkında, “Hayalimdeki kadın, ruh ikizim, beni çok güzel yönetiyor” dedi ve ekledi: “Artık üçüncü evliliğimde baba olmak istiyorum”

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