Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hâli dikkat çekti
Oyuncu Birce Akalay'ın 20 yıl önce sunuculuk yaptığı görüntüler, sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşıma; "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum" sözleriyle karşılık verdi
Birce Akalay, sosyal medyada paylaşılan nostaljik bir videosu yayınlandı.
Bir kullanıcı, Bir Akalay'ın yaklaşık 20 yıl önce sunuculuk yaptığı bir videoyu paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" notunu düştü.
Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Birce Akalay ise videoya yanıt verdi. Ünlü oyuncu; "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.