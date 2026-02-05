Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hâli dikkat çekti - Magazin haberleri

        Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hâli dikkat çekti

        Oyuncu Birce Akalay'ın 20 yıl önce sunuculuk yaptığı görüntüler, sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşıma; "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum" sözleriyle karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 19:31 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 yaşındaki hâli dikkat çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birce Akalay, sosyal medyada paylaşılan nostaljik bir videosu yayınlandı.

        Bir kullanıcı, Bir Akalay'ın yaklaşık 20 yıl önce sunuculuk yaptığı bir videoyu paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" notunu düştü.

        Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Birce Akalay ise videoya yanıt verdi. Ünlü oyuncu; "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bu acıya yürek dayanmaz, babası 7 yaşındaki kızının tabutunu böyle taşıdı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, memleketi Zonguldak'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün Gebze Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana geldi. 

        #birce akalay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"