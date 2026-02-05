Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hâli dikkat çekti

Birce Akalay, sosyal medyada paylaşılan nostaljik bir videosu yayınlandı.

Bir kullanıcı, Bir Akalay'ın yaklaşık 20 yıl önce sunuculuk yaptığı bir videoyu paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" notunu düştü.

Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Birce Akalay ise videoya yanıt verdi. Ünlü oyuncu; "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.