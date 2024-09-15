Birce Akalay'ın 'evlilik' sessizliği

"BAŞKA BİR YERDE KONUŞURUZ"

Birce Akalay, gazetecilerin Hakan Kurtaş ile evleneceği yönündeki soruları yanıtsız bırakıp, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar dinleniyorum burada hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım da biraz dinlenmek istiyorum. Başka zaman başka bir yerde konuşuruz olur mu?