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BES iptali mümkün mü? Bireysel emeklilik iptalinde ceza var mı?

18 yaşını geçen herkesin başvurabildiği Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. BES iptali hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik (BES) İptal Edilir Mi? 2022 BES Nasıl İptal Edilir ve Cezası Var Mı?
Bireysel emeklilik iptal işlemleri
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Uzun vadede yatırım yapmayı amaçlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Uzun süreli birikimden sıkılan ve Bireysel Emeklilik Sistemini iptal etmek isteyen kişilerin akıllarında yer alan tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BES NEDİR?

7 Ekim 2001 yılında yürürlüğe giren, 27 Ekim 2003 yılında fiilen uygulamaya başlanan özel bir emeklilik sistemi olarak bilinen BES, yani Bireysel Emeklilik Sistemi, insanların çalışırken birikim yapabilmelerini ve ilerleyen yaşlarında rahat yaşamalarını sağlamayı amaçlar.

BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

İş Bankası

İş bankası bireysel emeklilik hesabını iptal ettirmek isteyen kişiler, telefon aracılığı ile BES iptalini gerçekleştirebilmektedir. Bireysel emeklilik sistemini iptal ettirmek isteyen kişilerin 0850 724 55 00 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekmektedir. Bu şekilde telefon aracılığı ile bireysel emeklilik sisteminin iptal ettirilmesi mümkün olabilmektedir.

Halk Bank

Halkbank bireysel emeklilik iptali için, 444 44 00 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Halkbank emeklilik çağrı merkezinde emeklilik ile ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat bankasında bireysel emeklilik işlemleri için 0850 202 20 numarasını aramanız gerekmektedir. BES iptal iletişim numarasını arayarak bireysel emeklilik iptal talebinizi iletebilirsiniz.

BES İPTALİNDE CEZA VAR MI?

BES'te yer alan katılımcılar emeklilik sözleşmelerini ilk 10 yıllık süreçte iptal ederlerse yapmış oldukları birikimin tamamı üzerinden Vergi Kanunu uyarınca oranında kesinti yapılır. BES sistemi uzun vadeli bir yatırımı ve gelecekte rahat yaşanmasını amaçladığı için bu sürenin altında gerçekleştirilen iptal işlemlerinde ödemeler daha yüksek kesintiden olur. BES sözleşmesi imzalandıktan sonra kesintisiz olarak ayrılma sadece sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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