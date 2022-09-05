Bireysel Emeklilik (BES) İptal Edilir Mi? 2022 BES Nasıl İptal Edilir ve Cezası Var Mı?

Bireysel emeklilik iptal işlemleri 0:00 / 0:00

Uzun vadede yatırım yapmayı amaçlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Uzun süreli birikimden sıkılan ve Bireysel Emeklilik Sistemini iptal etmek isteyen kişilerin akıllarında yer alan tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik. BES NEDİR? 7 Ekim 2001 yılında yürürlüğe giren, 27 Ekim 2003 yılında fiilen uygulamaya başlanan özel bir emeklilik sistemi olarak bilinen BES, yani Bireysel Emeklilik Sistemi, insanların çalışırken birikim yapabilmelerini ve ilerleyen yaşlarında rahat yaşamalarını sağlamayı amaçlar.

BES İPTALİ NASIL YAPILIR? İş Bankası İş bankası bireysel emeklilik hesabını iptal ettirmek isteyen kişiler, telefon aracılığı ile BES iptalini gerçekleştirebilmektedir. Bireysel emeklilik sistemini iptal ettirmek isteyen kişilerin 0850 724 55 00 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekmektedir. Bu şekilde telefon aracılığı ile bireysel emeklilik sisteminin iptal ettirilmesi mümkün olabilmektedir. Halk Bank Halkbank bireysel emeklilik iptali için, 444 44 00 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Halkbank emeklilik çağrı merkezinde emeklilik ile ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.