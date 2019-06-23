Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'da, Batman Çayı'nın aktığı, Güneykent Mahallesi’nde bulunan Güney Çevreyolu üzerindeki köprünün yakınlarında Serhat, Sinan ve Ferhat Şanlı isimli üç kardeş piknik yapmak ve serinlemek istedi.

Yanlarında getirdikleri karpuzu soğutmak için suya koyan üç kardeş, karpuzları suyun sürüklediğini görünce geri almak istedi.

SİNAN'I KURTARMAK İSTEDİLER

Sinan Şanlı (13) suya giren karpuzu geri almak isterken akıntıya kapılınca ikiz ağabeyleri Serhat ve Ferhat Şanlı (19) peşinden suya atladı. Serhat ile Sinan'ın akıntıda kaybolduğunu gören Ferhat Şanlı olay yerine yakın bir çoban tarafından kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞ ARANACAK

Olay yerinde hemen su üstü arama çalışmasına başlanırken, Batman’da su altı dalgıç polis ekibi bulunmadığı için su altı arama çalışmasına başlanılamadı.

Bitlis’ten gelecek olan su altı arama dalgıç polis ekibi 13 yaşındaki Sinan Şanlı ve ağabeyi Serhat Şanlı’yı arama çalışmasına başlayacak. Şanlı kardeşlerin yakınları olay yerine akın etti.