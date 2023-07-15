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        Biricik Suden'den 'Özkan Uğur' tepkisine yanıt

        Mazhan Alanson'un eşi Biricik Suden, spor salonundan fotoğraf paylaşınca tepki çekti. Suden, "Özkan Uğur yeni öldü, yasınız kısa sürdü" yorumlarına sert çıktı

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 12:04
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        MFÖ grubunun üyelerinden usta müzisyen Özkan Uğur'u geçtiğimiz hafta kaybettik.

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        Lenf kanserine yenilen Özkan Uğur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.

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        Spor tutkunu olan Mazhar Alanson'un eşi Birick Suden, antrenman yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

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        Bazı takipçileri, Biricik Suden'i 'yasınız kısa sürmüş' sözleriyle eleştirdi.

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        Gelen yorumların ardından Biricik Suden sert tepki gösterdi.

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        Biricik Suden şunları söyledi: 20 yıl önce babam vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ü geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor.

        Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim...

        Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi hale ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım.

        #Mazhar Alanson
        #biricik suden
        #özkan uğur
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