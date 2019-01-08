Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye başladı

08.01.2019 - 08:29 | Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile yollarını ayıran Birkan Sokullu'nun Furkan Andıç'ın eski aşkı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftten yeni bir hamle daha geldi. Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı

  • 1Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye başladı - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile yollarını ayıran Birkan Sokullu'nun Furkan Andıç'ın eski aşkı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sokullu, aşk iddialarını doğrulamıştı.

  • 2Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye başladı - Magazin haberleri
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    Çiftten yeni bir hamle daha geldi. Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı.

  • 3Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye başladı - Magazin haberleri
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