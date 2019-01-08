Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile yollarını ayıran Birkan Sokullu'nun Furkan Andıç'ın eski aşkı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftten yeni bir hamle daha geldi. Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı