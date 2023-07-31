Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın şezlong romantizmi
Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Bodrum'da görüntülendi. Denize girmek yerine plajda sohbet etmeyi tercih eden çift, romantik anlar yaşadı
Giriş: 31.07.2023 - 09:33
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; birlikteliklerinin 4'üncü yılını kutlayan oyuncu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, Bodrum tatillerini sürdürüyor.
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Çift, Ortakent’te kaldıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.
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İkili, şezlonglarda oturduğu sırada birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu.