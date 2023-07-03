Stockan BBC News'e "Birleşik Krallık'ın bir parçası olduğumuzdan çok daha uzun bir süre boyunca İskandinav krallığının bir parçasıydık. Orkney'de sokakta insanlar bana gelip şöyle diyor: Başlık parasını ne zaman geri ödeyeceğiz? Norveç'e ne zaman geri döneceğiz? Orada çok büyük bir yakınlık ve çok derin bir kültürel ilişki var. Bu tam da neyin mümkün olduğunu keşfetmenin zamanı" diye konuştu.