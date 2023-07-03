Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

Birleşik Krallık’ın özerk bölgelerinden İskoçya’da yer alan Orkney Adaları, statülerini değiştirmek ve Norveç veya Danimarka'ya katılmak gibi seçenekleri tartışıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    Orkney, konseyinin 'alternatif yönetim biçimlerini' araştırmaya karar vermesinin ardından Birleşik Krallık'tan ayrılarak Norveç'in özerk bir bölgesi haline gelebilir.
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    İskoçya'nın kuzey kıyısındaki takımadalar, daha fazla ekonomik fırsat sağlamaya çalışırken Britanya içindeki yasal statüsünü değiştirmeyi de değerlendirecek.

     

     
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    Orkney Adaları Konsey lideri James Stockan tarafından 'İskandinav bağlantılarını keşfetmek' ve Guernsey, Jersey ile Man Adası gibi kraliyete bağlı bölgelerin yönetim yapılarını incelemek üzere bir önerge sunuldu.
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    Orkney 1472 yılına kadar Norveç ve Danimarka'nın kontrolü altındaydı.

    Sonrasında Danimarka, Norveç ve İsveç Kralı 1. Christian’ın kızı olan Margaret ile evlenen İskoçya Kralı 3. James’e söz verilen başlık parasının ödenmemesi üzerine İskoçya Parlamentosu, 1. Christian’ın başlık parasına teminat olarak gösterdiği bu adaya el koymuştu.
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    Stockan BBC News'e "Birleşik Krallık'ın bir parçası olduğumuzdan çok daha uzun bir süre boyunca İskandinav krallığının bir parçasıydık. Orkney'de sokakta insanlar bana gelip şöyle diyor: Başlık parasını ne zaman geri ödeyeceğiz? Norveç'e ne zaman geri döneceğiz? Orada çok büyük bir yakınlık ve çok derin bir kültürel ilişki var. Bu tam da neyin mümkün olduğunu keşfetmenin zamanı" diye konuştu.
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    Birleşik Krallık'tan bir hükümet sözcüsü "Birleşik Krallık, birleşik kaldığı sürece her zaman daha güçlü olacaktır. Bu yüzden Orkney’e daha fazla özerklik verme yönünde bir planımız yok" dedi.
  • Birleşik Krallık'a ait özerk bölgeden karar: Ayrılıp Norveç'e katılmayı düşünüyorlar

    Önerge Salı günü konsey tarafından görüşülecek.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.