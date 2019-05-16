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Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan (TOG) sosyal sorumluluk projesi!

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliği ile bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.'Sen Gençsin, Güç Sensin' adı verilen proje ile, hayallerinin peşinden koşan ve bu uğurda çaba sarf eden gençlere destek olunması hedefleniyor. Proje kapsamında TOG’un gönüllü gençleri tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek taramalar ile ‘bilim’, ‘kültür/sanat’, ‘spor’ ve ‘sosyal sorumluluk’ kategorilerinde keşfedilecek gençlerin, Eti tarafından destekleneceği açıklandı

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Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG),hayallerinin peşinden koşan, mücadeleci, hedefinden şaşmayan, hikayesi ile diğer gençlere cesaret ve ilham verecek gençleri desteklemek üzere 'Sen Gençsin, Güç Sensin' adlı yeni sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun 19 Mayıs’ın 100. yılı için hazırladığı Güç Sensin Belgeseli'nin projenin ilham kaynağı olduğu açıklandı.

‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk yılında desteklenecek gençlerin Tekelioğlu’nun belgeseline konu olan gençler olmasına karar verildiği belirtildi.

Projenin daha sonraki yıllarında ise desteklenecek gençleri belirlemek bir 'Danışma Kurulu' oluşturulacak. Danışma Kurulu, TOG gönüllü ekiplerinin 12 farklı şehirde tespit edeceği 15-25 yaş aralığında olan ve “hayâllerinin peşinden giden” gençleri değerlendireceği bildirildi.

HİBE DESTEĞİ VERECEK

Danışma Kurulu tarafından ‘bilim’, ‘kültür/sanat’, ‘spor’ ve ‘sosyal sorumluluk’ alanlarında en başarılı bulunan 16 gencin, ‘Sen Gençsin Güç Sensin’ projesinin desteğini alacağı kaydedildi. 

Dört farklı kategoride seçilecek dörder gence Eti tarafından sağlanacak hibe desteğinin yanı sıra Eti ve TOG tarafından oluşturulacak mentor grubunun da gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunması hedefleniyor.

Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, "Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına önem verdik. Sen Gençsin, Güç Sensin projesi ile gençlerin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı, umudunu hiç kaybetmeyen gençlerimizle el ele vermeyi ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz" dedi. 

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