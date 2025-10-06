Güçlü akademik kadrosu, modern tıbbi donanımı ve çeşitli sağlık programlarıyla 8 binden fazla öğrenciye eğitim olanağı sunmaktadır. İstanbul'un sağlık sektörü altyapısı ve hastane ağına yakınlığı, üniversite öğrencilerine klinik deneyim açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri alanlarında uzmanlaşan üniversite, sektörle kurduğu güçlü bağlarla öğrencilerinin praktik beceriler kazanmalarını desteklemektedir. Kampüsün İstanbul'un ulaşım ağına yakın konumu, öğrencilere megalopol şehrin tüm imkanlarından yararlanma fırsatı sunmaktadır.

Biruni Üniversitesi, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul ilinde bulunmaktadır ve kampüsü Zeytinburnu semtinde konumlanmıştır. Üniversite, İstanbul'un Avrupa yakasında, şehrin merkezi lokasyonlarından biri olan Zeytinburnu'nda tek kampüslü yapı sergilemektedir. Marmara Denizi kıyısına yakın konumda bulunan kampüs, şehir merkezine ve diğer ilçelere kolay erişim imkanı sağlar. Zeytinburnu semti sınırları içerisinde yer alan modern kampüs binası, tüm fakülteleri, laboratuvarları, kütüphane ve idari birimleri tek çatı altında toplamaktadır. Toplam 6 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve çeşitli enstitülerle sağlık bilimleri odaklı kapsamlı eğitim sunmaktadır. İstanbul'un merkezi konumu ve gelişmiş sağlık altyapısı, üniversitenin sağlık eğitimi misyonunu destekleyen önemli faktörlerdir. Kompakt kampüs yapısı, öğrenciler arası etkileşimi ve akademik işbirliğini güçlendiren bir ortam yaratmaktadır.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLGEDE YER ALIR?

Biruni Üniversitesi, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Marmara Bölgesi'nin kalbi sayılan İstanbul ili, bölgenin sağlık sektörü merkezi konumundadır. Bu coğrafi konum, üniversiteye hem Marmara'nın ılıman iklim avantajlarını hem de dünya sağlık merkezlerinden biri olan İstanbul'un tüm imkanlarını kazandırmaktadır.

İstanbul'un Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren benzersiz coğrafi konumu, üniversitenin uluslararası sağlık eğitimi perspektifini güçlendirmektedir. Doğu-Batı tıp geleneklerinin buluşma noktasında bulunması, holistik sağlık yaklaşımını desteklemektedir. Marmara Bölgesi'nin gelişmiş sağlık altyapısı ve hastane ağı, üniversitenin klinik eğitim programlarının kaliteli olmasına katkı sağlamaktadır. Bölgedeki tıbbi araştırma merkezleri ve ilaç sanayisi de akademik çalışmaları desteklemektedir.

KAMPÜS YAPISI VE ALTYAPI

Biruni Üniversitesi nerede sorusunun detaylı cevabı, üniversitenin modern ve fonksiyonel kampüs tasarımıyla anlaşılır. Zeytinburnu semtindeki kampüs, sağlık eğitimi için özel olarak tasarlanmış çağdaş bir komplekstir. Tek yapı içerisinde tüm akademik ve idari birimlerin yer aldığı kampüs, etkili kaynak kullanımı ve öğrenci etkileşimi açısından avantaj sağlar.