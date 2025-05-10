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        Haberler Yaşam Bisiklet tutkunu Fransız'ın, Vietnam yolundaki 8'inci durağı Yalova oldu

        Bisiklet tutkunu Fransız'ın, Vietnam yolundaki 8'inci durağı Yalova oldu

        Fransa vatandaşı bisiklet tutkunu Arthur Leıre, Vietnam'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta 1.5 ayda 4 bin kilometre yol katederek Yalova'ya ulaştı. Fransa dahil şu ana kadar 8 ülkede mola veren 28 yaşındaki Leıre, "Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:21
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        Bisiklet tutkunu Fransız'ın, 8'inci durağı Yalova
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        Fransa'da yaşayan bisiklet tutkunu Arthur Leıre, Vietnam'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için bisikletiyle yolculuk yapma kararı aldı.

        Mart ayında Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan Leıre, ilk olarak kendi ülkesi Fransa'da mola verdi.

        Ardından sırasıyla İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülke mola noktası oldu.

        Yola çıktından 1,5 ay sonra Yalova'ya ulaşan Leıre, 8'inci mola noktasında yolculuğunu, İstanbul'dan Yalova'ya gelirken feribotta tanıştığı tercüman aracılığıyla DHA'ya anlattı.

        Fransa'dan Yalova'ya 4 bin kilometre yol katederek ulaştığını söyleyen Arthur Leıre, çocukluğundan beri bisiklet sürdüğünü ancak ilk kez bu kadar uzun bir tura çıktığını söyledi.

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        Türkiye'deki insanların misafirperverliğinden çok etkilenen Leıre, Avrupa'dan başlayıp, Asya'da son bulacak olan bisiklet yolculuğunda iki kıta arasında köprü görevi gören Türkiye'deki seyahatinin çok önemli olduğunu belirtti.

        "TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK MİSAFİRPERVER"

        12 bin kilometre pedal çevireceğini ve 6 ay sonra ailesine ulaşmayı planladığını söyleyen Leıre, "Fransa'dan Yalova'ya gelmem 1.5 ay sürdü. 4 bin kilometre yol geldim. Vietnam'a kadar bisiklet süreceğim. Vietnam'da ailem yaşıyor. Onları görmek için gidiyorum. İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 8 noktada mola verdim.

        Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapıyorum. Yalova'dan Balıkesir'e doğru yolculuğuma devam edeceğim. 12 bin kilometre pedal çevirip, 6-7 ay sonra Vietnam'a ulaşacağım. Türkiye'de insanlar çok misafirperver. Ailem de bisikletle yolculuk yaptığımı biliyor. Ailem biraz korkuyor tabii çünkü tehlikeli bir yolculuk. Ama benimle gurur duyuyorlar" diye konuştu.

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        #Bisiklet tutkunu Fransız
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        #bisiklet
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        #vietnam
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