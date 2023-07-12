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Kendileri gibi seyahat etmek isteyenlere öncelikle konfor alanlarından çıkmalarını tavsiye eden Kuruca, "İnsanın bir konfor alanı olmalı ama asla oraya bağımlı olmamalı. Çünkü bu konfor alanı zaman içinde insandaki cesareti ne yazık ki öldürüyor" diye konuştu.

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"BAŞTA ÇOK KORKUYORDUM FAKAT KENDİME İNANDIM" Yasemin Kuruca, Türkiye'de bisiklet turu yapanların sayısının azlığına değinerek, "Ne yazık ki bisiklet turu yapan kadın sayısı daha da az. Bu tura çıktığımızda, yurt dışından gelmiş, kendi başına, eşiyle ya da arkadaşıyla bisiklet turu yapan bir çok kadın gördük. Ben de ilk başta çok korkuyordum fakat kendime inandım ve şu an da Malezya'ya kadar ulaştım" dedi.