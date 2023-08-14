Kadıköy'de Doğanay Güzelgün'ün ölümüne sebep olan sürücü hala bulunamadı İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü hâlâ bulunamadı. Kaçan zanlının ise cep telefonu oyunu ortaya çıktı. Buna göre zanlının iki telefonunun olduğu, bir telefonunu araçta bıraktığı ve diğer telefonun ise yerine teslim olmaya gelen kişinin evinde bulunduğu belirlendi

Kadıköy Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili, yeni bilgiler ortaya çıktı. Kaçan sürücünün yakalanması için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

DHA'nın haberine göre Kadıköy'de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı.

"İSTANBUL'DA SÜRÜCÜNÜN BULUNAMAMASI İNANILMAZ"

51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürerken olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Emniyetten alınan bilgilere göre şüphelinin 2 cep telefonu olduğu, birini kaçarken otomobilinin içinde bıraktığı ortaya çıktı. Şüpheli Ünlü'nün diğer cep telefonu ise yerine teslim olmaya gelen Mehmet Can Ç.'nin evi arandığı sırada bulundu. Öte yandan şüpheliyi yakalamak için 4 ayrı eve baskın düzenlendiği öğrenilirken, Temel Ünlü'nün 11 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Çok üzücü. Olayın üstünden bu kadar gün geçmesine rağmen İstanbul'da sürücünün bulunamaması inanılmaz. Change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı. Ne yapılması gerekiyorsa arkadaşları yapıyor. Biz de destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİSİKLETLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARIN ARTTIRILMASI GEREKİYOR" Bu tür kazaların azaltılması için pek çok girişimleri olduğunu söyleyen Suyabatmaz, "Öncelikle sürücü kursları eğitiminde daha fazla bisikletle ilgili bilginin sürücü adaylarına verilmesi gerek. Ve sürücü sınavlarında da bisikletlilere karşı nasıl davranılması gerektiği eğitim ve sınav sorularına eklenmesi konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca bu konunun temeli bisiklet sürücülerinin de eğitilmesi için ilkokullarda trafik derslerinin Avrupa'da olduğu gibi bisikletle olması ve uygulama yapılması konusunda girişimlerimiz var. Müfredatın uygulamalı olması çok önemli. Yine belediyelerin yaptığı trafik eğitim parklarında çocuklara elektrikli arabalarla değil hayatın gerçeği olan bisikletlerle eğitim verilmeli. Çünkü yasa çocuklara elektrikli araba kullanın demiyor. 11 yaşını doldurduğunda bisiklet kullanabilirsin diyor. Ama bu yetkinliğe gelinmesi için trafik eğitim parkları piyasaya konmuş. Fakat maalesef çoğu parklarda bisikletle eğitim yapılmıyor. Bunlar sorunlarımız. Bunların giderilmesi için yasal yönetmeliklerin değişmesi gerekiyor. Ayrıca bisikletlere karşı işlenen suçların cezaların arttırılması gerekiyor. Bununla ilgili maalesef cezaların çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da bizi üzüyor" şeklinde konuştu. REKLAM