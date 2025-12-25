BIST 30'da işlem gören şirketlerin 'iklim ve sürdürülebilirlik karnesi' açıklandı

İklim İçin 350 Derneği ile Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği'nin (SEFiA) birlikte hazırladığı "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırması: BIST 30 şirketlerinin 2024 Yılı Görünümü" yayımladı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin (bankacılık hariç) ESG ve CDP raporlamaları ile kamuoyu açıklamalarına dayanıyor. Araştırma, değer zinciri boyunca emisyon değerleri, net-sıfır olma hedefi ve karbon nötr hedefleri de dikkate alarak şirketlerin stratejik farklılıklarını ortaya koyarken; düşük karbonlu ekonomiye geçiş için ihtiyaç duyulan politika, finansman ve iş birliği mekanizmaları tartışmalarına katkı koymayı amaçlıyor.

'ENDEKSİN ÇOĞUNLUĞU ORTA RİSK GRUBUNDA'

BIST 30 Endeksi'ndeki şirketlerin (bankacılık hariç) 2023-24 Sustainalytics risk derecelerine bakıldığında, 2023'te yüzde 46 olan ciddi ve yüksek risk oranının 2024'te yüzde 24'e gerilediği; düşük riske sahip şirket oranın ise yüzde 12'den yüzde 16'ya çıktığı belirtiliyor.

Bu dağılıma göre endeks şirketlerinin yüzde 60'ı orta risk grubunda bulunuyor. 2023 yılında da endekste bulunan şirketlerden 13 tanesinin bu yıla kıyasla ESG skorlarını koruduğu belirtilen rapora göre BİM, Şişecam ve Türk Hava Yolları'nın ESG skoru iyileşti. Skoru gerileyen şirketler ise Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Sabancı Holding oldu.

' İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU GÜVENLİĞİ KONULARINDA TUTARLI RAPORLAMA İHTİYACI' Rapora göre, 2024 yılında sekiz şirket hem iklim değişikliği hem de su güvenliği raporlaması yapmadı. Buna ek olarak üç şirketin iklim değişikliği raporlaması yaptığı ancak su güvenliği raporlaması yapmadığı belirtiliyor. 2024 yılında raporlama yapan şirketler arasında Çimsa, Koç Holding, Şişecam ve Türk Telekom olmak üzere dört şirketin iklim değişikliği skoru; Anadolu Efes, Bim, Çimsa, Koç Holding, Pegasus ve Şişecam olmak üzere altı şirketin su güvenliği skoru yükseldi. Buna karşın Ford Otosan, Turkcell Tüpraş ve Ülker Bisküvi'nin iklim değişikliği skoru; Tofaş ve Tüpraş'ın ise su güvenliği skoru geriledi. TAV Havalimanları ise 2024 yılında ilk kez CDP raporlaması yaptı. REKLAM "DEĞER ZİNCİRİ EMİSYONLARINDA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM NEREDEYSE YOK" Rapor, değer zincirine yönelik 2024 yılı Kapsam 1, Kapsam 2 ve/veya Kapsam 3 emisyonunu açıklayan şirketleri de inceliyor. Buna göre, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını raporlayan şirket sayısı 23 olurken, Kapsam 3 emisyonlarını raporlayan şirket sayısı 15 olarak gerçekleşti. Kapsam 1'e detaylı bakıldığında, 14 şirket emisyonlarını bir önceki yıla göre artırırken, sekiz şirket azalttı. Kapsam 2'de ise 10 şirket emisyonlarını artırırken, 11 şirket azalttı. Kapsam 1 ve Kapsam 2 olmak üzere toplam emisyon değerlerine bakıldığında, 13 şirketin değerleri yükselişteyken, dokuz şirket ilgili toplam emisyon değerini düşürdüğünü beyan etti.

Koza Altın, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon değerlerini ilk defa raporladı. Şişecam ise ilk defa Kapsam 3 emisyon değerlerini 2024 yılında yapılan hesaplamaya dahil ederek tüm değer zinciri emisyonlarını raporlayan tek şirket oldu. NET-SIFIR EMİSYON HEDEFİ VEREN ŞİRKET SAYISI 16 Rapora göre net sıfır tarihi belirten şirket sayısı 16 oldu. Endekste yer alan diğer 10 şirket ise net sıfır için herhangi bir tarih beyanında bulunmadı. Bu kapsamda Anadolu Efes 2030'da; Aselsan, BİM, Çimsa, Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Migros, Petkim, Pegasus, Sabancı Holding, TAV Havalimanları, Turkcell, Türk Telekom ve Ülker Bisküvi 2050'de net sıfır olmayı hedefliyor. Kardemir ise net sıfır hedef yılını 2053 olarak belirtiyor. İklim İçin 350 Derneği Koordinatörü Efe Baysal, rapor bulguları hakkında "Rapor, BIST 30 şirketlerinin iklim kriziyle mücadeleye ayak uydurmakta henüz yeterli seviyeye gelemediğini ortaya koyuyor. Sınırlı ilerlemelere rağmen 10 şirketin net sıfır için bir tarih belirlememiş olması, reel sektörün karbonsuzlaşma hızı ile iklim krizinin aciliyeti arasındaki uçurumu açıkça gösteriyor. Küresel ticaretin karbon fiyatlaması ve yeşil düzenlemelerle yeniden şekillendiği bu dönemde iklim performansı, şirketlerin rekabet gücü, pazar erişimi ve uzun vadeli varoluşu belirleyen stratejik zorunluluk olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.