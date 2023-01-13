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Bitcoin'de enflasyon coşkusu

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel bir şekilde aralıkta yüzde 6.5'e gerilemesi doların küresel olarak zayıflamasına yol açtı. Bu durum kripto paralara yararken Bitcoin 8 Kasım'dan bu yana ilk kez 19.000 doların üzerini gördü. Son 9 gündür yükselen Bitcoin 2023'te şu ana kadar yüzde 13.5 değer kazandı

Bitcoin'de enflasyon coşkusu
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Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi kripto paralarda yükselişe sebep oldu. Aralık ayında enflasyonun beklentilere paralel bir şekilde yüzde 6.5 gelmesiyle doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 103.14'ten 102.3'e geriledi.

Doların zayıflamasıyla Bitcoin tırmanışa geçti. Gece saatlerinde dünyanın en büyük kripto parası 19.030 doları gördü. Böylece Bitcoin 8 Kasım'dan bu yana ilk kez 19.000 doların üzerine tırmanmış oldu.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin kazanımlarının bir kısmını geri vererek 18.860 dolara çekilse de son 24 saatte yüzde 3.6 yükseldi.

ETHEREUM SINIRLI ARTTI

Ethereum'da ise daha sınırlı bir yükseliş yaşandı. Ethereum bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0.8 yükselerek 14.014 dolardan işlem gördü.

Binance Coin'de günlük yüzde 1.2'lik yükseliş yaşanırken, Ripple yüzde 0.4, Cardano yüzde 0.3, Dogecoin yüzde 1.1, Polygon yüzde 2.6, Solana ise yüzde 3.7 değer kazandı.

50 BAZ PUAN ARTIRIM İHTİMALİ MASADAN KALKTI

Analistler ABD'de enflasyonun kasımdaki yüzde 7.1'lik seviyesinden yüzde 6.5'e gerilemesiyle 1 Şubat'ta Fed'den 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelme ihtimalinin güçlendiğini ve 50 baz puan artırım ihtimalinin masadan büyük olasılıkla kalktığını ifade etti. Artık söz konusu tarihe kadar Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin takip edileceğini vurguladı.

Kasım ayında Bitcoin FTX skandalının patlak vermesiyle 19.000 doların altına gerilemişti.

2023'TE YÜZDE 13.5 DEĞER KAZANDI

2022'de yüzde 60'ın üzerinde değer kaybeden Bitcoin bugünle beraber yükseliş trendini 9 güne taşıdı. 2023 genelinde şu ana kadar yüzde 13.5 değer kazandı. Ethereum 2023'te yüzde 17.7 yükselirken, Binance Coin aynı süreçte yüzde 18.9, Ripple 11.9, Cardano yüzde 32, Dogecoin yüzde 15.7 değer kazandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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