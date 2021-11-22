Bitcoin düşerken AVAX rekor kırdı

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Geçen pazartesi 65.000 doları aşan Bitcoin'de, yeni zirve görülemeyince kâr satışları etkili oldu. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dünyanın en büyük kripto paradı yeni haftaya düşüşle başladı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.9 değer kaybederek 57.070 dolara geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4.7'lik düşüşle 4.140 dolara indi.

AVAX'TE YENİ REKOR

Son haftaların en dikkat çeken kripto paralarından Avalanche (AVAX) ise dün yeni bir rekor kırdı. Dün akşama doğru 146 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gören AVAX bu sabah ise 131 dolara çekildi.

AVAX son 1 haftada yüzde 36 yükseldi.