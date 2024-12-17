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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ediyor - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ediyor

        Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın Bitcoin rezervleri devreye alacağı beklentisiyle ilk kez 107 bin doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:51
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        Bitcoin'de yükseliş sürüyor
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        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,33 artarak 3,74 trilyon doları aştı.

        En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de ocakta ikinci başkanlık dönemine başlayacak Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisi ve stratejik petrol rezervine benzer şekilde ABD'de stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı beklentisiyle son 24 saatte yüzde 2,48’den fazla değer kazandı.

        Böylece Bitcoin'in fiyatı ilk kez 107 bin doları aşarak 107 bin 780 dolar seviyesine kadar yükseldi. TSİ 11.31 itibarıyla ise 107 bin 191 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise yüzde 10’u aştı.

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        Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

        Buna ek olarak, analistler, büyük merkez bankalarından daha fazla faiz indirimi beklentisinin de Bitcoin fiyatını desteklediğini belirterek, piyasaların ABD Merkez Bankası’dan (Fed) yarın 25 baz puanlık bir indirim daha beklediğini hatırlattı.

        ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy'nin Bitcoin alması da kripto para biriminin fiyatını destekliyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Michael Saylor'un MicroStrategy'i bir Bitcoin şirketine dönüştürme planları bulunuyor.

        Özellikle, kurumsal Bitcoin'in benimsenmesinde öncü olan MicroStrategy, ilk Bitcoin alımını Ağustos 2020'de başlattı. O zamandan bu yana şirket, kripto para birimini rezerv varlıklar stratejisinin temel bir bileşeni olarak entegre ederek varlıklarını sürekli olarak genişletti. Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, 23 Aralık'tan itibaren Nasdaq-100 endeksine dahil edilecek.

        Bu arada Bitcoin’deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 7’den fazla değer kazanarak, yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.

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