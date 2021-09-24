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Çarşamba günü kısa bir süreliğine 40.000 doların altına gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi.

Bitcoin dün gece 44.898 dolara yükseldi ancak 45.000 doları bu sabah itibarıyla henüz kıramadı. Gün boyunca bu kritik seviye takip edilecek.

Bitcoin Çin'deki Evergrande belirsizliğinin küresel varlıklarda satışa yol açmasıyla 40.000 doların altına gerilemişti. Ancak son 2 gündür yatırımcının bu riski daha hafife aldığı görüldü.

Bunun yanında Twitter'ın da kullanıcılara Bitcoin'le bahşiş verme uygulamasını duyurması olumlu bir haber olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.2 değer kazanarak yatay bir seyir izlerken Ethereum yüzde 2'lik düşüşle 3.050 dolara geriledi.

Dün sabah 80 doları zorlayan Avalanche (AVAX) ise gelen k3ar satışlarıyla bu sabah yeniden 72 dolara geriledi. AVAX son 1 haftada yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 72'si dolar bazında değer kaybı yaşadı.