Son 24 saat içinde 47,997.90 ve 50,341.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.12 düşüşle 49,436.58 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 8.16 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolardan, 912 milyar dolara yükseldi.

Böylece, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, dokuzuncu sıraya yerleşti.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Pazartesi günü de ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 505.26 milyar dolardan, 1 trilyon 481.58 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, bunlardan da 7 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,486 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,861 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.1'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 199 milyar dolardan, 179 milyar dolara geriledi.