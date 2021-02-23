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Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin yorumları

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra, tüm kripto piyasalarına gelen satışlarla yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48,000 dolar düzeyine kadar indi. Bitcoin, bu düzeyden hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine döndü. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin neden düşüyor? İşte son dakika Bitcoin yorumları...

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin yorumları

Son 24 saat içinde 48,967.57 ve 56,574.21 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.05 düşüşle 50,705.10 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 85 milyar dolarlık düşüşle, 954 milyar dolara gerileyerek 1 trilyon doların altına indi. Bitcoin neden düşüyor? İşte sebepleri ve son dakika bitcoin haberleri...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşah toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 127 milyar dolarlık düşüşle 1.56 trilyon dolara inse de, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden dokuz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,548 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,397 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 91 milyar dolar artışla, 142 milyar dolardan, 233 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Yellen, "Söz konusu piyasaların yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.

Yellen, "Gamestop çılgınlığı"na ilişkin soruyu yanıtlarken de, bu aşamada, yapılan yardım ödemelerinin yatırımları teşvik edip etmediğini söylemenin zor olduğunu, ancak genel sonucun piyasaların oldukça iyi durumda olduğu ve yüksek oynaklığa rağmen çekirdek altyapının esnek olduğunun altını çizdi.

Birbirinden habersiz bir grup Reddit üyesinin, kapanmaya hazırlanan GameStop şirketi hisselerinde alıma geçince, hisse fiyatında durdurulamaz bir yükseliş gerçekleşti. Bu gelişme üzerine, bazı hedge fund´ları da açıklarını kapatmak için GameStop hissesi satın almaya başlayınca şirketin hisseleri 16-17 dolardan 483 dolara kadar tırmandı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Devlet yetkililerinden açıklamalar: ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı etkinlikte Bitcoin’in “spekülatif” olduğunu söyleyip; onun, yatırımcılar açısından risk teşkil edebileceğini ifade etti. Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Ju-yeol, salı günü katıldığı meclis oturumunda “Kripto paraların içsel değerinin olmadığını” açıkladı.

Hazine tahvilleri yükseliyor: ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvilinin getirisi yükseliyor. Yatırımcıların Bitcoin gibi riskli enstrümanları bırakıp, daha güvenli olduğu kabul edilen tahvillere yönelmeye başladığı düşünülüyor.

Piyasada ağır satış baskısı var: Kripto para piyasasında iki gündür, yoğun bir satış baskısı var. Santiment verilerine göre pazar günü borsalara saatlik bazda gönderilen Bitcoin miktarı, 16 hafta boyunca hiç olmadığı kadar fazlaydı. Yine iki günlük zaman diliminde, içinde en az 1.000 adet BTC bulunduran cüzdan sayısı düşmeye başladı. Bitcoin balinalarının borsalarda satış yapmaya başladığı düşünülebilir.

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