Bitcoin tutunmaya çalışıyor

HABERTURK.COM

Haftasonu yaşanan yüzde 17'lik büyük çöküşün ardından Bitcoin henüz yaralarını saramadı. Bitcoin cumartesi günü 45.000 doların altına inerken dün 52.000 doları zorladı ancak bu seviyeyi aşamadı.

Dün gece Asya piyasalarının açılmasının ardından Bitcoin 51.000 doların altına geriledi. Gece boyunca 3 kez 50.000 dolara doğru gerilerken gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi.

Gün boyunca Bitcoin'in sıkıştığı 50.000-52.000 dolar aralığını ne yönde kıracağı takip edilecek.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1 değer kaybederken Ethereum yüzde 0.3'lük düşüşle daha yatay bir seyir izledi. Dün akşam 4.400 doların üzerine çıkan Ethereum bu sabah 4.350 dolara geriledi.