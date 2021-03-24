Artık Bitcoin'le Tesla alınabilir 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk kripto para piyasası için belki de mihenk taşı sayılabilecek bir açıklamada bulundu.

Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada artık Bitcoin ile Tesla alınabileceğini açıkladı. Söz konusu imkanın ABD dışında da bu sene içerisinde tanınacağını belirtti.

Musk'ın Bitcoin açısından önemli bir başka açıklaması ise Tesla'nın satıştan elde ettiği Bitcoinleri geleneksel para birimlerine çevirmeyeceğini duyurması oldu. Yani bu şekilde elde edilen gelir Tesla'nın 'kasasında' kripto para olarak duracak.

Açıklama öncesi 54.000 dolar civarında olan Bitcoin, açıklamanın hemen ardından 55.371 dolara yükseldi. Bitcoin'de son 24 saatteki yükseliş böylece yüzde 3'ü buldu.

TÜM PİYASAYI OLUMLU ETKİLEDİ

Söz konusu açıklama altcoinlere de yaradı. Ethereum son 24 saatte yüzde 1.35, Binance Coin yüzde 1.8 Dogecoin ise yüzde 2.6'yı buldu. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 81'i son 24 saatte dolar bazında yatırımcısına getiri sağladı.