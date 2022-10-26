Bitcoin'de resesyon coşkusu 0:00 / 0:00

ABD'de resesyon ihtimali artarken, bu durumun Fed'i para politikasında değişikliğe gitmeye zorlayabileceğine dair görüş güçlenmeye başladı.

Fed'in aralık itibarıyla faiz artırımlarında frene basabileceği görüşü yatırımcının risk iştahını artırdı, Bitcoin 19 günün ardından yeniden 20.000 doların üzerine tırmandı. Akşam saatlerinde 20.300 doların üzerini gören Bitcoin bu sabah 20.150 dolara gerilese de günlük yükselişi yüzde 4.3 oldu.

Ethereum ise yüzde 10 yükselerek 1.440 dolara çıktı. Binance Coin günlük yüzde 4, Ripple yüzde 3.3, Cardano (ADA) yüzde 11.2, Solana yüzde 9.3, Dogecoin yüzde 9.9 yükseldi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 45 milyar dolar artarak 977 milyar dolara çıktı.

ABD'DE RESESYONUN AYAK SESLERİ

Önceki gün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 2.1 puan azalışla 49.9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti. Ülkede hizmet sektörü PMI da ekimde geçen aya göre 2.7 puan azalarak 46.6'ya indi ve hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Dün ise ABD'de Tüketici Güven Endeksi'nin, ekimde aylık 5.3 puan azalışla 102.5'e gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini kaydettiğinin açıklanması resesyon beklentilerini güçlendirdi.

ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIRIM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu verilerin ardından daha önce aralıkta Fed'den 75 baz puanlık artırım beklentisi öne çıkarken son günlerde 50 baz puanlık artırım ihtimalide aynı oranda fiyatlanmaya başladı.