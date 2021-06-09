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Önceki gece 35.500 seviyesinde bulunan Bitcoin dün 31.100 dolara kadar geriledi. Bitcoin, bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 33.580 dolara yükseldi. Son 24 saatteki yükseliş yüzde 2.1 oldu. Bu yükselişte gelen tepki alımlarının yanında ABD tahvil getirilerindeki düşüş de etkili oldu. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri yüzde 1.513'e düşerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Ethereum 2.486 dolarla yatay seyrini sürdürürken, Binance Coin yüzde 0.2, Dogecoin ise yüzde 0.3 değer kazandı. İlk 100'de yer alan kripto paraların 64'ü son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.