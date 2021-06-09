Son dakika haberi: El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti

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El Salvador Kongresi Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak kabul eden yasa teklifini onayladı. Teklifin sahibi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yasanın 62 evet oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

Bukele teklifin kongrede kabul edildiği anın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Böylece El Salvador dünyada Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak tanıyan ilk ülke oldu. Orta Amerika ülkesinde artık ABD Doları ile beraber Bitcoin de kullanılacak.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

Bukele haftasonu Miami'de düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı'na video mesaj yollayarak Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıklamıştı.

10 MİLYON YENİ KULLANICI

Bukele daha sonra Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bitcoin'in 680 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğuna dikkat çeken Nayib Bukele "Bunun yüzde 1'i ile El Salvador'a yatırım yapılsa ekonomimiz yüzde 25 büyür. Bunun yanında Bitcoin de potansiyel 10 milyon yeni kullanıcıya ulaşacak" ifadelerini kullandı.