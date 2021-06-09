Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKripto ParaSon dakika haberi: El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti
ABONE OL

El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti

El Salvador Kongresi Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak kabul eden yasayı onayladı. Böylece El Salvador bir kripto parayı resmi bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu

Son dakika haberi: El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti
HABERTURK.COM

El Salvador Kongresi Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak kabul eden yasa teklifini onayladı. Teklifin sahibi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yasanın 62 evet oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

Bukele teklifin kongrede kabul edildiği anın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Böylece El Salvador dünyada Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak tanıyan ilk ülke oldu. Orta Amerika ülkesinde artık ABD Doları ile beraber Bitcoin de kullanılacak.

Bukele haftasonu Miami'de düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı'na video mesaj yollayarak Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıklamıştı.

10 MİLYON YENİ KULLANICI

Bukele daha sonra Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bitcoin'in 680 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğuna dikkat çeken Nayib Bukele "Bunun yüzde 1'i ile El Salvador'a yatırım yapılsa ekonomimiz yüzde 25 büyür. Bunun yanında Bitcoin de potansiyel 10 milyon yeni kullanıcıya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitcoin yükselişe geçti
KRİPTO PARABitcoin'de toparlanma
SERT DÜŞÜŞ! Bitcoin neden düştü? Kripto paralarda son durum: 8 Haziran Bitcoin kaç dolar?
KRİPTO PARABitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü?
FBI 2.3 milyon dolarlık Bitcoin kurtardı
KRİPTO PARAFBI'dan Bitcoin operasyonu
Bitcoin sert düştü
KRİPTO PARABitcoin'de sert düşüş
Bitcoin neden yükseldi? MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin kararı!
KRİPTO PARABitcoin'de beklenmedik yükseliş
Elon Musk'tan ilginç destek
KRİPTO PARAElon Musk'tan 'müstehcen' destek
El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor
KRİPTO PARABitcoin resmi para birimi oluyor
Bitcoin'de yatay seyir sürüyor
KRİPTO PARAYatay seyir sürüyor
Elon Musk kripto para yatırımcısının kalbini kırdı
KRİPTO PARAYatırımcının kalbini kırdı
Norton 360 antivirüsden yeni özellik: Ethereum madenciliği
KRİPTO PARANorton 360 antivirüsden yeni özellik