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HaberlerParaBitcoinde sert düşüş! Kripto paralarda son durum: Bitcoin neden düşüyor?
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Bitcoin'de sert düşüş! Kripto paralarda son durum: Bitcoin neden düşüyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Kongre’den kripto para piyasası ve borsalarla ilgili olarak daha fazla düzenleme istedi. Bu açıklamanın ardından kripto para piyasalarında düşüş gözlendi. İşte Kripto paralarda son durum....

Bitcoinde sert düşüş! Kripto paralarda son durum: Bitcoin neden düşüyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, 2 trilyon dolarlık kripto para piyasası için kripto para borsalarını kapsama alan muhtemel düzenlemeler dahil olmak üzere daha fazla regülasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde konuşan Gensler, bir Temsilciler Meclisi üyesinin sorusu üzerine “Şu anda bu borsaların SEC veya CFTC’de bir düzenleyici çerçevesi yok. Bu borsaları kapsama alan bir piyasa düzenleyici otorite bulunmuyor ve bundan dolayı da sahtekarlık veya manipülasyon konusunda gerçekten hiçbir koruyucu önlem yok.” dedi. Gensler, Kongre’nin böyle bir düzenlemede rol almasının iyi olabileceğini savundu.

Bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde konuşan Gensler, bir Temsilciler Meclisi üyesinin sorusu üzerine “Şu anda bu borsaların SEC veya CFTC’de bir düzenleyici çerçevesi yok. Bu borsaları kapsama alan bir piyasa düzenleyici otorite bulunmuyor ve bundan dolayı da sahtekarlık veya manipülasyon konusunda gerçekten hiçbir koruyucu önlem yok.” dedi. Gensler, Kongre’nin böyle bir düzenlemede rol almasının iyi olabileceğini savundu.

Bu açıklamaların ardından kripto para birimlerinde düşüş yaşandı.

BİTCOİN KAÇ TL?

1 Bitcoin 461.923,54 Türk Lirasından işlem görüyor.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 55.934,50 dolardan işlem görüyor.

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