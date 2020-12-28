Bitirim İkili 3 oyuncuları kimler? Bitirim İkili 3 filminin konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgin edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Jackie Chan ile Chris Tucker'in efsaneleşen seri filmi Bitim İkili ile ilgili detaylar haberimizde.

BİTİRİM İKİLİ 3 OYUNCULARI KİMLER?

Chris Tucker: Dedektif (Memur) James Carter

Jackie Chan: Müfettiş Lee

Noémie Lenoir: Geneviève

Hiroyuki Sanada: Kenji

Max von Sydow: Reynard

Yvan Attal: George

Zhang Jingchu: Soo Yung

Tzi Ma: Büyükelçi Han

Youki Kudoh: Jasmine (Dragon Lady)

Roman Polanski: Dedektif Revi

Dana Ivey: Kızkardeş Agnes

M. Kentaro: Fransız Suikastçi

Henry O: Usta Yu

Oanh Nguyen: Mi

Sarah Shahi: Zoe (kelepçeli kız)

Mia Tyler: Marsha (iri kelepçeli kız)

Philip Baker Hall: Yüzbaşı William Diel

Sun Ming Ming: Dev karate öğrencisi

Hori Zang: Yoldan geçen adam

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİNİN KONUSU

Los Angeles'ın kilometrelerce uzağında, Paris'in kalbinde bir sır yatıyor. Sırrı öğrenen Büyükelçi Han ise bunu açığa çıkarmak üzere. Dünyaca ünlü organize terör örgütü Triad'ın bilgilerine ulaşan Han, örgütün zirvesi Shy Shen'in gerçek kimliğini Dünya Suç Mahkemesine'ne açıklamasına kısa bir süre kala bir suikast kurşunuyla susturuluyor.

Triad sırlarının ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi yapabilir ve onları durdurmanın sadece bir yolu var…

Los Angeles Polis Departmanından Dedektif Carter ve Çinli meslektaşı Müfettiş Lee geri döndü… Ama bu sefer ikisinin de bilmedikleri bir yerde, Paris'teler. Bitirim İkili 3'te görevleri, büyük çaplı bir suç örgütünü durdurmak ve eski dost Büyükelçi Han'ın kızı Soo Yung'u kurtarmak.

Şehri, konuşulan dili ve neyi nerede arayacaklarını bilmiyorlar. Fakat zaman geçtikçe Paris'in banliyölerinden Eiffel Kulesi'nin görkemli ışıltılarına uzanan mekânda Triad'la büyük bir mücadeleye girişecekler. Bitirim İkili'nin en sıkı macerasına hazır olun.

Jackie Chan ve Chris Tucker serinin ilk iki filminin yönetmeni Brett Ratner'la yeni bir macera için tekrar birlikteler. Paris'te geçen Bitirim İkili 3, Triad çetesi, güzel kadınlar, arıza bir taksi şoförü ve Triad'ın kirli işlerini ortaya çıkarmak isteyen veteran bir Fransız dedektif etrafında dönüyor.

İkiliye bu yeni macerada bir dizi yetenekli oyuncu da eşlik ediyor. Müfettiş Lee'yle gizemli bir bağlantısı olan Triadlı suikastçı Kenji'yi Hiroyuki Sanada, güzel olduğu kadar tehlikeli gece kulübü sahibi Jasmine'i, Youki Kudoh, Dünya Suç Mahkemesi'nin Başkanı Reynard'ı ise usta aktör Max Von Sydow canlandırıyor. Hikâyeye renk katan geçimsiz taksi şoförünü Fransız aktör ve yapımcı Yvann Attal beyaz perdeye yansıtırken, efsanevi yönetmen Roman Polanski de kendine göre yöntemleri olan Fransız dedektif Revi'yi oynuyor. Fransızların yeni nesil aktrislerinden Noémie Lenoir, Triad'ın karanlık işlerini gün ışığına çıkarabilecek Genevieve rolünü üstleniyor. Diğer yardımcı rollerde ise Zhang Jingchu, Tzi Ma, dana Ivey ve Henry Q yer alıyor.