Özellikle çalışan biri olarak evde bitki bakmanın zor olduğunu düşünüyorsanız belki de bir yardımcıya ihtiyacınız var. Çinli robot bilimci ve girişimci Sun Tianq, kendi şirketi Vincross aracılığıyla kafasında saksıyla gezen altı ayaklı bir robot geliştirdi. Robotun amacını ise bitkinin güneş ığığı ve su ihtiyacına yardımcı olmak.

Yapraklı bir yengeç ya da robot ‘Bulbasaur’a benzetebileceğiniz minik robot Hexa, sensörleri sayesinde bitkinin ihtiyacına göre güneş ışığına doğru ilerliyor ve yeterli ışığı aldıktan sonra tekrar gölgeye çekilebiliyor. Bitki suya ihtiyaç duyduğunda ise bunu size haber veriyor.

Bir forumda nereden ilham aldığını açıklayan Sun Tianq, 2014 yılında gölgede kalmış ölü bir ayçiçeğini gördükten sonra bu projeye girişmiş. Eğer ölü ayçiçeği, 10 metre daha ilerde olsa diğer ayçiçekleri ile birlikte sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekmiş ancak tabii ki oraya gidebilme imkanı yokmuş.