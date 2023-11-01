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        Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlere ati yaşam malzemesi ele geçirildi

        BİTLİS'inTatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK´lı teröristler ait, toprağa gömülü ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:00
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        Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlere ati yaşam malzemesi ele geçirildi
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        BİTLİS'inTatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK´lı teröristler ait, toprağa gömülü ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu Tatvan ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Boş arazide yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait telsiz, akü, ses kayıt cihazı, ayakkabı, kablo, pil, fener, ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğerleri imha edildi.

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