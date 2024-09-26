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        AFAD ekibine, 'Gitme, bizleri koru' notu

        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:10
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        AFAD ekibine, 'Gitme, bizleri koru' notu
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki 4.5 büyüklüğündeki depremde merkez üssü Yumrukaya köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bölgede çalışma yapan AFAD ekibine, 3 kız arkadaş tarafından ‘AFAD abi, deprem oluyor. O yüzden gitme bizleri koru. dün çok korktuk’ notu bırakıldı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) dün saat 14.50'de merkez üssünü Tatvan ilçesi Yumrukaya Köyü olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki depremin AFAD ekibi, hasar tespiti için Yumrukaya köyüne yönlendirildi. Köyde yapılan çalışmalarda bazı evlerde çatlaklar tespit edildi. Tedbir amaçlı geceyi köyde geçiren AFAD ekibi, sabah saatlerinde araçlarının yanına döndüklerinde camda sürpriz notla karşılaştı. Medine, Tuğçe ve Duygu adlı kişilerin isimlerinin olduğu notta, "AFAD abi, deprem oluyor. O yüzden gitme bizleri koru. Dün çok korktuk. Sevgilerle AFAD Abi" yazısı ekipleri gülümsetti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bugün, sabah saatlerinden itibaren, köyde kapsamlı hasar tespiti çalışması başlattığı bildirdi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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