Van Gölü'nde kıyılar, mikrobiyalit tarlasına döndü

VAN Gölü'nün su seviyesinin düşmesiyle Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerine kıyıları mikrobiyalit tarlasına döndü. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, son yıllarda küresel ısınmayla birlikte bazı havzalarda özellikle göllerde bir seviye alçalması yaşandığını, bu nedenle de mikrobiyalitlerin artık Van Gölü sahillerinde sıkça görüldüğünü söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor. Geçen yıl bölge, önceki yıllara oranla daha fazla yağış almasına rağmen Van Gölü'nde suyun yükselmesi istenen seviyede olmadı. Göl suyunun çekilmesiyle, göl tabanındaki mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkıyor. Van Gölü'nde, tatlı suların çıktığı alanlarda daha çok rastlanan mikrobiyalitler son yıllarda sularının çekilmesiyle, sahillerde de sıkça görünür oldu. Önceki yıllarda Adilcevaz sahillerinde yoğun olarak görüntülenen mikrobiyalitler, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de görülmeye başlanırken; Tatvan ilçesi İncekaya köyü sahilleri ise adeta mikrobiyalit tarlasına döndü.