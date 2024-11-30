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        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

        BİTLİS'te polis ekiplerinin yaptıkları yol kontrollerinde durdurdukları bir TIR'ın dorsesinde 24 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları belirtilen 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:00
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        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı
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        BİTLİS'te polis ekiplerinin yaptıkları yol kontrollerinde durdurdukları bir TIR’ın dorsesinde 24 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları belirtilen 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki yol kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, TIR’ın dorsesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 24 kaçak göçmeni yakalarken, organizatörlük yaptığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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