Bitlis'te kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte kar yağışı gece saatlerinde başladı, kırsal bölgelerde sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Merkezdeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde, İl Özel İdaresi'ne ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri ise 10 ayrı şantiyede 71 iş makinesi ve 75 personelle yolları açmak için çalışma başlattı.

BİTLİS'te gece başlayıp, sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.