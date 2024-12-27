Bitlis'te kar yağışı etkili oldu (2)

Bitlis’te etkili olan kar yağışının ardından Tatvan ve Güroymak ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullar, yarım günlüğüne tatil edildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, yağışın öğleden sonra etkisini artırması ihtimaliyle, 2 ilçede taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

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