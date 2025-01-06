Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ambulans uçak, kalp hastası için havalandı

        BİTLİS'te kalp yetmezliği tanısı konulan Caner Güngör (45), ambulansla Şırnak'ın Cizre ilçesine, buradan da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans uçak, kalp hastası için havalandı
        ABONE OL

        BİTLİS’te kalp yetmezliği tanısı konulan Caner Güngör (45), ambulansla Şırnak'ın Cizre ilçesine, buradan da Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Tatvan Devlet Hastanesi’ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvuran ve burada iki gün boyunca kontrol altında tutulan Caner Güngör'e, kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorlar, Güngör'ün İstanbul'da tedavi edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Caner Güngör'ün nakli için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Bitlis Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu ambulans uçak Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı’na iniş yaptı. Kalp yetmezliği olan Güngör, ambulansla havalimanına götürüldü. Güngör, havalimanında bekleyen ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Güngör'ün bundan sonra tedavisinin İstanbul Koşuyolu Hastanesi’nde sürdürüleceği belirtildi.

        Bitlis 112 Acil Servis Başkanı Dr. Alperen Şahin, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, emeği geçen İl Sağlık Müdürü ve ambulans servisindeki personele teşekkür etti. Dr. Şahin, "2 gün önce 45 yaşındaki 7-8 aylık takipli bir erkek hastamız kalp rahatsızlığı nedeniyle bize başvurdu. Yaklaşık 7-8 ay önce kalp yetmezliği rahatsızlığıyla İstanbul’da tedavi görmüştü. O zaman da Van’dan uçak ambulansla sevkini yapmıştık. Hastamız, cihazla takipli bir hastamızdı. Hastamızın takiplerini Bitlis’teki hastanemizde yaptık. Mevcut olan durumunu İstanbul’daki arkadaşlarımızla görüşerek, hastanın transfer sürecine koordinasyonu sağladık. Yapılan girişimler sonucunda ambulans uçağın bölgemize naklini sağladık. Hastamızı önce Şırnak Cizre’deki Havalimanına, ardından da İstanbul’daki hastanesine sevkini sağladık. Hastamızın şu an ki sağlık durumu gayet iyi. Oradaki doktorlarımızla da irtibatımız devam etmektedir. Süreçle ilgili bilgilerimizi almaktayız. Bölgemizin kış ve coğrafi şartlarının zorluğundan dolayı bu tarz ihtiyaçlarımız zaman zaman doğabilmektedir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Eksi 15 derecede antrenman yapan Bitlisli kayakçılar, yeni şampiyonluklar h...
        Eksi 15 derecede antrenman yapan Bitlisli kayakçılar, yeni şampiyonluklar h...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Bitlis İl Kongresi'nde kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Bitlis İl Kongresi'nde kon...
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu
        Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu