Ambulans uçak, kalp hastası için havalandı

BİTLİS’te kalp yetmezliği tanısı konulan Caner Güngör (45), ambulansla Şırnak'ın Cizre ilçesine, buradan da Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesi’ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvuran ve burada iki gün boyunca kontrol altında tutulan Caner Güngör'e, kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorlar, Güngör'ün İstanbul'da tedavi edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Caner Güngör'ün nakli için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Bitlis Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu ambulans uçak Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı’na iniş yaptı. Kalp yetmezliği olan Güngör, ambulansla havalimanına götürüldü. Güngör, havalimanında bekleyen ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Güngör'ün bundan sonra tedavisinin İstanbul Koşuyolu Hastanesi’nde sürdürüleceği belirtildi.

Bitlis 112 Acil Servis Başkanı Dr. Alperen Şahin, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, emeği geçen İl Sağlık Müdürü ve ambulans servisindeki personele teşekkür etti. Dr. Şahin, "2 gün önce 45 yaşındaki 7-8 aylık takipli bir erkek hastamız kalp rahatsızlığı nedeniyle bize başvurdu. Yaklaşık 7-8 ay önce kalp yetmezliği rahatsızlığıyla İstanbul’da tedavi görmüştü. O zaman da Van’dan uçak ambulansla sevkini yapmıştık. Hastamız, cihazla takipli bir hastamızdı. Hastamızın takiplerini Bitlis’teki hastanemizde yaptık. Mevcut olan durumunu İstanbul’daki arkadaşlarımızla görüşerek, hastanın transfer sürecine koordinasyonu sağladık. Yapılan girişimler sonucunda ambulans uçağın bölgemize naklini sağladık. Hastamızı önce Şırnak Cizre’deki Havalimanına, ardından da İstanbul’daki hastanesine sevkini sağladık. Hastamızın şu an ki sağlık durumu gayet iyi. Oradaki doktorlarımızla da irtibatımız devam etmektedir. Süreçle ilgili bilgilerimizi almaktayız. Bölgemizin kış ve coğrafi şartlarının zorluğundan dolayı bu tarz ihtiyaçlarımız zaman zaman doğabilmektedir" dedi.