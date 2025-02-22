Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 300 köy yolu kapalı (2)
JANDARMADANMAHSUR KALANLARA DESTEKBitlis'te kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma yapılırken, yolda mahsur kalanlara da yardım ediliyor.
JANDARMADANMAHSUR KALANLARA DESTEK
Bitlis'te kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma yapılırken, yolda mahsur kalanlara da yardım ediliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine jandarma ekipleri, belirtilen bölgelere sevk ediliyor. Bazen araçları iterek bulunduğu yerden çıkarmayan çalışan ekipler, bazen de yolda kalan sürücü ve yolculara sıcak çay ikramında bulunuyor.
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