Bitlis'te karla mücadele bitti; 25 milyon TL harcandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından mayıs ayında karla mücadele çalışması yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve karla mücadele kapsamında 25 milyon TL'nin harcandığını belirten Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Birçok yerde deniz sezonu açılırken, karla mücadele çalışmalarımızı şu an sonlandırıyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunun kardan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya beraberinde Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ve bazı kurum amirleri çalışmaları yerinde inceledi. Vali Karakaya, "Ülkemiz 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği güzel bir coğrafyadır. Ülkemizin güneyinde artık denize girilirken, karla mücadeleyi sonuçlandırmaya yeni başladık. Kar yağışının bol olduğu bir bölgedeyiz. Bitlis yaklaşık bin 650 metre rakımla ülkemizin en yüksek illeri arasındadır. Birçok yerde deniz sezonu açılırken, karla mücadele çalışmalarımızı şu an sonlandırıyoruz. Ülkemizdeki bütün değerli vatandaşlarımızı kadim şehir Bitlis’imize bekliyorum" dedi.