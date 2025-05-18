Nemrut'ta kış uykusundan uyanan ayılar bu yıl ilk kez görüntülendi

BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve önceki yıllarda elle beslenmeleriyle ilgili sık sık gündeme gelen ayılar, kış uykusundan uyandıktan sonra bu yıl ilk kez görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödüllü 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası’nın yolu, geçen günlerde İl Özel İdaresi tarafından kardan temizlendi. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken kaldera, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Nemrut’un maskotları olarak tabir edilen bölgedeki ayılar da kış uykusundan uyandı. İnsan hareketliliğinin artmasıyla birlikte Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar da görülmeye başlandı. Ayıların yiyecek arama telaşları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, havaların ısınmasıyla birlikte boz ayıların artık daha sık görülmeye başladığını belirtti. Davranışsal rehabilitasyon sürecinde olan bu hayvanlara karşı ziyaretçilerin ilk aylarda göstereceği yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Önen, önümüzdeki aylarda bölgede insan yoğunluğunun daha da artmasının beklendiğini ifade etti. Dr. Önen, doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi için yetkili kurumların uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerken, bazı vatandaşların iyi niyetle vahşi hayvanları besleme eğilimi gösterebildiğini de sözlerine ekledi.