Bitlis'te salça paketleri arasında uyuşturucu çıktı
BİTLİS'inTatvan ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
BİTLİS'inTatvan ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında bir TIR durdurularak arandı. TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 5 parça halinde 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
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