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        Bitlis'te salça paketleri arasında uyuşturucu çıktı

        BİTLİS'inTatvan ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:50
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        Bitlis'te salça paketleri arasında uyuşturucu çıktı
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        BİTLİS'inTatvan ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında bir TIR durdurularak arandı. TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 5 parça halinde 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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