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        Tatvan'da öğrenciler, Nemrut Dağı eteğinde Gençlik Marşı'nı seslendirdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Benekli Köyü Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Nemrut Dağı eteklerinde koro şeklinde Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:04
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        Tatvan'da öğrenciler, Nemrut Dağı eteğinde Gençlik Marşı'nı seslendirdi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Benekli Köyü Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Nemrut Dağı eteklerinde koro şeklinde Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

        Benekli Köyü Ortaokulu'ndaki öğretmenler ve yaklaşık 100 öğrenci, Nemrut Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptı.

        Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Kılıçoğlu'nun öncülüğünde koro halinde Gençlik Marşı'nı söyledi.

        Kılıçoğlu, okuldaki 100 öğrenci ile koro çalışması yaptıklarını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutladı.

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